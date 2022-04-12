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Определены ориентировочные сроки восстановления Вячеслава Караваева

Определены ориентировочные сроки восстановления Вячеслава Караваева
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Защитнику «Зенита» Вячеславу Караваеву, получившему травму мышцы бедра в матче с «Ахматом» (2:0), была сделана хирургическая операция. Об этом сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.

Медицинская процедура прошла успешно. В скором времени игрок присоединится к команде и будет восстанавливаться под наблюдением медицинского штаба «Зенита». Ориентировочный срок восстановления футболиста составит 3-4 месяца. Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак сообщил, что Караваев выбыл надолго.

«Зенит» набрал 52 очка в 24 встречах и занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Ахмат» (32) — на седьмом месте. В тройку лидеров чемпионата России входят московские клубы «Динамо» (49) и ЦСКА (43).

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