Представители Пауло Дибалы ведут переговоры с «Интером»

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала может продолжить карьеру в «Интере», сообщает La Gazzetta dello Sport.



По информации источника, представители аргентинского футболиста ведут переговоры с миланским клубом о возможном переходе в летнее трансферное окно. Пока стороны не достигли соглашения. Ранее сообщалось, что в услугах Дибалы заинтересованы «Арсенал», «Ньюкасл», «ПСЖ» и «Атлетико».



Напомним, ранее «Ювентус» подтвердил, что Дибала покинет туринскую команду летом по истечении срока действия контракта.



Дибала выступает в составе «Ювентуса» с 2015 года. В нынешнем сезоне 28-летний аргентинский нападающий принял участие в 23 матчах чемпионата Италии, забил восемь голов и отдал пять результативных передач. С 2015 года Дибала вызывается в национальную команду Аргентины.

Что стало с Уэсли Снейдером и как он сейчас выглядит: