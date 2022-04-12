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Представители Пауло Дибалы ведут переговоры с «Интером»

Представители Пауло Дибалы ведут переговоры с «Интером»
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Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала может продолжить карьеру в «Интере», сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, представители аргентинского футболиста ведут переговоры с миланским клубом о возможном переходе в летнее трансферное окно. Пока стороны не достигли соглашения. Ранее сообщалось, что в услугах Дибалы заинтересованы «Арсенал», «Ньюкасл», «ПСЖ» и «Атлетико».

Напомним, ранее «Ювентус» подтвердил, что Дибала покинет туринскую команду летом по истечении срока действия контракта.

Дибала выступает в составе «Ювентуса» с 2015 года. В нынешнем сезоне 28-летний аргентинский нападающий принял участие в 23 матчах чемпионата Италии, забил восемь голов и отдал пять результативных передач. С 2015 года Дибала вызывается в национальную команду Аргентины.

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