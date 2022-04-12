Игроки «Реала» не нанесли ни одного удара в створ ворот «Челси» в первом тайме матча ЛЧ

В ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА «Реал» принимает «Челси». Встреча в эти минуты проходит на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде (Испания). К 55-й минуте счёт 2:0 в пользу гостей. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Реал» — «Челси».



В первом тайме игроки «Реала» не смогли нанести ни одного удара в створ ворот «Челси». Мадридцы пробили три раза, но два удара были заблокированы, а ещё один пришёлся выше ворот.

Напомним, в первом матче «Реал» обыграл «Челси» на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне (Англия) со счётом 3:1. Героем встречи стал форвард «сливочных» Карим Бензема, который отметился хет-триком. Действующим победителем Лиги чемпионов является «Челси».