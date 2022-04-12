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«Реал» — «Челси»: арбитр отменил гол Алонсо за игру рукой

«Реал» — «Челси»: арбитр отменил гол Алонсо за игру рукой
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В ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 «Реал» принимает «Челси». Встреча в эти минуты проходит на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде (Испания). К 66-й минуте счёт 2:0 в пользу гостей. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Реал» — «Челси».

На 63-й минуте защитник «Челси» Маркос Алонсо отправил в ворота «Реала» третий мяч, однако арбитр отменил взятие ворот, зафиксировав игру рукой.

Напомним, в первом матче «Реал» обыграл «Челси» на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне (Англия) со счётом 3:1. Героем встречи стал форвард «сливочных» Карим Бензема, который отметился хет-триком. Действующим победителем Лиги чемпионов является лондонский «Челси».

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