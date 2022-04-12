Палкин: «Шахтёр» — единственный клуб в истории, который постигла такая судьба

Генеральный директор «Шахтёра» Сергей Палкин высказался о непростой судьбе донецкого клуба.
«Когда 2014-й год был, я не верил, что с нами такое происходит, что такое возможно, а сегодня это в страшном сне невозможно представить. С точки зрения футбольных исторических моментов мы единственный клуб в истории, который постигла такая судьба. Этого самому плохому врагу не пожелаешь. К сожалению, сегодня приходится с этими реалиями жить», — приводит слова Палкина телеканал «Футбол 1/2/3».
Ранее пресс-служба «Шахтёра» объявила о начале тренировочного сбора в Стамбуле (Турция). Сообщалось, что среди соперников будут такие оппоненты, как «Бешикташ», «Фенербахче», «Лацио», «Севилья» и «Пари Сен-Жермен». Все вырученные средства будут направлены на финансовую поддержку беженцев.
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