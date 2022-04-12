«Реал» — «Челси»: Родриго сократил отставание хозяев в счёте

В ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 «Реал» принимает «Челси». Встреча в эти минуты проходит на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде (Испания). К 82-й минуте счёт 3:1 в пользу гостей. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Реал» — «Челси».

На 80-й минуте нападающий «Реала» Родриго сократил отставание мадридского клуба в счёте, забив гол после передачи полузащитника «сливочных» Луки Модрича.

Напомним, в первом матче «Реал» обыграл «Челси» на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне (Англия) со счётом 3:1. Героем встречи стал форвард «сливочных» Карим Бензема, который отметился хет-триком. Действующим победителем Лиги чемпионов является лондонский «Челси».