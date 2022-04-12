Джесси Марш рассказал о причинах неудач «Лидса» под руководством Бьельсы

Главный тренер «Лидс Юнайтед» Джесси Марш рассказал о причинах неудовлетворительных результатов команды в последний период работы Марсело Бьельсы в клубе. По мнению тренера, игрокам мешали слишком высокие нагрузки на тренировках.
«Я мог видеть, просто наблюдая за играми издалека и разговаривая с людьми в клубе, что уровень стресса был невероятно высоким. Вы могли видеть на 15-й минуте, что некоторые из них уже были на максимуме, а этого не должно быть.
Проблема травм для меня во многом была связана с методологией тренировок. Эти игроки были перетренированы, и это привело к тому, что им было трудно физически, умственно, эмоционально и психологически восстанавливаться от недели к неделе, от игры к игре», — приводит слова Марша Goal.
Напомним, Джесси Марш ранее работал в таких клубах, как «Монреаль Импэкт», «Нью-Йорк Ред Буллз», «Ред Булл Зальцбург» и «РБ Лейпциг».
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