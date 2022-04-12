«Реал» — «Челси»: команды сыграют дополнительное время

В ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 «Реал» принимает «Челси». Встреча в эти минуты проходит на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде (Испания). К концу основного времени встречи счёт 3:1 в пользу гостей. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Реал» — «Челси».

Напомним, в первом матче мадридский «Реал» обыграл «Челси» на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне (Англия) со счётом 3:1. Героем первой встречи стал французский нападающий «сливочных» Карим Бензема, который отметился хет-триком. Таким образом, судьба путёвки в полуфинал Лиги чемпионов решится в дополнительное время или в серии пенальти.

Действующим победителем Лиги чемпионов является лондонский «Челси».