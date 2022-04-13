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Игроки «Вильярреала» за два матча с «Баварией» нанесли два удара в створ и забили два гола

Игроки «Вильярреала» за два матча с «Баварией» нанесли два удара в створ и забили два гола
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Футболисты «Вильярреала» реализовали 100% ударов в створ в двухматчевом противостоянии с «Баварией».

В первом матче подопечные Унаи Эмери нанесли по воротам мюнхенцев 12 ударов, при этом только один из них попал в створ. В ответной игре футболисты «жёлтой субмарины» нанесли четыре удара по воротам соперника, и только один пришёлся в створ.

В сегодняшнем матче нападающий мюнхенцев Роберт Левандовски открыл счёт в игре на 52-й минуте. Дани Парехо ошибся на своей половине поля, потеряв мяч. «Бавария» провела быструю атаку, в концовке которой Томас Мюллер выполнил передачу на Левандовского, а тот у линии штрафной пробил низом в правый угол мимо голкипера.

На 88-й минуте Самуэль Чуквезе сравнял счёт в матче. «Бавария» потеряла мяч в чужой штрафной и получила в ответ быструю контратаку. Хуан Фойт на левом фланге выполнил передачу на Жерара Морено, тот от края штрафной здорово прострелил на Чуквезе, и Самуэль от правого края вратарской ударил под перекладину.

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