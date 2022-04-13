«Реал» — «Челси»: Бензема забил в дополнительное время

В ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 «Реал» принимает «Челси». Встреча в эти минуты проходит на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде (Испания). К 98-й минуте встречи счёт 3:2 в пользу гостей. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Реал» — «Челси».

На 96-й минуте нападающий «Реала» Карим Бензема отправил второй мяч в ворота «Челси». Результативную передачу отдал форвард мадридской команды Винисиус Жуниор.

Напомним, в первом матче мадридский «Реал» обыграл «Челси» на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне (Англия) со счётом 3:1. Героем первой встречи стал Бензема, который отметился хет-триком. На данный момент «Реал» ведёт по сумме двух встреч (5:4). Действующим победителем Лиги чемпионов является лондонский «Челси».