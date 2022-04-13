Экс-игрок «Баварии» высказался о вылете клуба из Лиги чемпионов

Экс-игрок «Баварии» Марио Гомес прокомментировал вылет клуба из Лиги чемпионов по итогам двухматчевого противостояния с «Вильярреалом» (0:1, 1:1).
«Я представить себе не мог, что «Бавария» вылетит сегодня. Это действительно очень тяжело принять. Им нужно будет хорошенько встряхнуться. Вы должны отдать должное «Вильярреалу». Всю игру они продолжали верить в свой шанс», — приводит слова Гомеса пресс-служба УЕФА.
Вчера, 12 апреля, проходил ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 «Бавария» — «Вильярреал». Противостояние завершилось со счётом 1:1.
Напомним, в первом матче «Вильярреал» сенсационно переиграл «Баварию» со счётом 1:0. На стадии 1/8 финала «Вильярреал» по сумме двух матчей обыграл «Ювентус» (4:1), а «Бавария» оказалась сильнее «Зальцбурга» (8:2).
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