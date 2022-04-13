Мостовой: от «Реала» и «Челси» я в шоке! Модрич — король, вырезал передачу в моём стиле

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал результат ответного четвертьфинального матча Лиги чемпионов между «Реалом» и «Челси» (2:3).

«Я просто в шоке! Очень жалко Тухеля и «Челси». Лондонцы выглядели здорово. В Мадриде выигрывать 3:0! Фантастический футбол, сценарий, сюжет. Модрич — король! Вырезал передачу на Винисиуса в моём стиле. А какой объём даёт, сколько бегает, какой коэффициент полезности! Он просто везде был, всегда вовремя отдавал.

На «Золотой мяч» было несколько претендентов: Салах, Бензема, Левандовски. Сейчас остались Салах и Бензема», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, в первом матче «Реал» обыграл «Челси» на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне (Англия) со счётом 3:1. В ответной встрече мадридцы проиграли со счётом 2:3, но по итогам двух матчей вышли в полуфинал турнира.