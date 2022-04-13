Бензема и Модрич бурно праздновали, Хаверц бодался с Васкесом. «Реал» — «Челси»: фото

12 апреля в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 «Реал» проиграл «Челси» со счётом 2:3, но вышел в следующую стадию турнира по сумме голов (5-4).
Лучшие кадры с матча «Реал» — «Челси» — в фотоподборке «Чемпионата».
Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал результат ответного четвертьфинального матча Лиги чемпионов между «Реалом» и «Челси» (2:3).
«Я просто в шоке! Очень жалко Тухеля и «Челси». Лондонцы выглядели здорово. В Мадриде выигрывать 3:0! Фантастический футбол, сценарий, сюжет. Модрич — король! Вырезал передачу на Винисиуса в моём стиле. А какой объём даёт, сколько бегает, какой коэффициент полезности! Он просто везде был, всегда вовремя отдавал.
На «Золотой мяч» было несколько претендентов: Салах, Бензема, Левандовски. Сейчас остались Салах и Бензема», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
- 13 апреля 2022
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