Бензема и Модрич бурно праздновали, Хаверц бодался с Васкесом. «Реал» — «Челси»: фото

12 апреля в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 «Реал» проиграл «Челси» со счётом 2:3, но вышел в следующую стадию турнира по сумме голов (5-4).

Лучшие кадры с матча «Реал» — «Челси» — в фотоподборке «Чемпионата».

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал результат ответного четвертьфинального матча Лиги чемпионов между «Реалом» и «Челси» (2:3).



«Я просто в шоке! Очень жалко Тухеля и «Челси». Лондонцы выглядели здорово. В Мадриде выигрывать 3:0! Фантастический футбол, сценарий, сюжет. Модрич — король! Вырезал передачу на Винисиуса в моём стиле. А какой объём даёт, сколько бегает, какой коэффициент полезности! Он просто везде был, всегда вовремя отдавал.



На «Золотой мяч» было несколько претендентов: Салах, Бензема, Левандовски. Сейчас остались Салах и Бензема», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.