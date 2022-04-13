Лука Модрич — о матче «Реал» — «Челси»: это очень приятное поражение

Хорватский полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич прокомментировал выход в полуфинал Лиги чемпионов. На стадии четвертьфинала «Королевский клуб» обыграл «Челси».
Нет слов, чтобы описать эту игру. Мы были мертвы, пока не забили гол. «Челси» забил три гола, возможно, с первым голом им повезло. Я не могу сказать, что мы играли плохо. «Челси» хорошо использовал свои моменты и забил голы. Мы не сдались. Мы продолжали верить, бороться и в итоге показали сильный характер. Стадион и болельщики очень помогли нам, когда мы проигрывали со счётом 3:0. Они продолжали поддерживать нас, и это дало нам стимул продолжать верить. В конце концов, мы продемонстрировали отличный характер, желание и единство, чтобы всё исправить. Это очень приятное поражение», — приводит слова Модрича BBC.
В первом матче «Реал» обыграл «Челси» со счётом 3:1. В ответной встрече мадридцы проиграли со счётом 2:3, но по итогам двух матчей вышли в полуфинал Лиги чемпионов, а «Челси» завершил участие в турнире.
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