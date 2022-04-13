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Карло Анчелотти установил уникальное достижение в Лиге чемпионов

Карло Анчелотти установил уникальное достижение в Лиге чемпионов
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти стал первым тренером в истории, который доходил до полуфинала Лиги чемпионов четыре десятилетия кряду, сообщает журналист Джозеф Шепард в своём «твиттере».

В 1999 году Анчелотти вывел «Ювентус» в полуфинал Лиги чемпионов. Позже он добирался до этой стадии турнира вместе с «Миланом» (в 2003, 2005, 2006 и 2007). В составе «Реала» специалист доходил до полуфинала Лиги чемпионов в 2014 и 2015 годах, а также в 2022 году.

Напомним, в четвертьфинале Лиги чемпионов сезона-2021/22 «Реал» обыграл «Челси». В первом матче «Реал» обыграл «Челси» со счётом 3:1. В ответной встрече мадридцы проиграли со счётом 2:3, но по итогам двух матчей вышли в полуфинал турнира.

Ранее в полуфинал Лиги чемпионов вышел «Вильярреал», который в своём четвертьфинальном матче обыграл «Баварию».

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