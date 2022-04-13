Эмери: чтобы добиваться чего-то важного, нужно обыгрывать фаворитов

Главный тренер «Вильярреала» Унаи Эмери прокомментировал ничью с «Баварией» (1:1) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.
«Чтобы добиться чего-то важного, нужно обыгрывать фаворитов. Победа над «Ювентусом» в 1/8 финала зарядила нас уверенностью. В полуфинале постараемся создавать условия, чтобы у нас были шансы. «Ливерпуль» отличная команда, как и «Бенфика». Нас ждут увлекательные игры. Я очень доволен — мы достигаем важных целей. Это был большой матч, но уже первая игра показала, как мы сегодня будем сражаться. Мы идеально сыграли в обороне», — цитирует Эмери официальный сайт УЕФА.
Напомним, в первом матче «Вильярреал» сенсационно переиграл «Баварию» со счётом 1:0.
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