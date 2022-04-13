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Вальдано: на «Сантьяго Бернабеу» происходят вещи, в которые сложно поверить

Вальдано: на «Сантьяго Бернабеу» происходят вещи, в которые сложно поверить
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Бывший генеральный директор мадридского «Реала» Хорхе Вальдано прокомментировал игру команды в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Челси» (2:3).

«На протяжении большей части матча «Реалу» приходилось сдерживать натиск со стороны великолепной команды. Но он спасся и прошёл дальше. В этом есть что-то волшебное. На «Сантьяго Бернабеу» происходят вещи, в которые сложно поверить», — цитирует Вальдано официальный сайт УЕФА.

Напомним, что в первом матче «Реал» обыграл «Челси» на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне (Англия) со счётом 3:1. Таким образом, «Реал» вышел в полуфинал Лиги чемпионов, а «Челси» покинул турнир.

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