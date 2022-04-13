Рюдигер: не многие команды могут приехать в Мадрид и доминировать над «Реалом»

Защитник «Челси» Антонио Рюдигер прокомментировал итоги ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Реалом» (3:2).
«Положительным моментом является то, что мы не сдались. Не многие команды могут приехать на «Сантьяго Бернабеу» и доминировать над «Реалом», как это сделали мы. На протяжении двух матчей, если ты совершаешь такие ошибки, как мы, то ты будешь наказан. План игры состоял в том, чтобы находить наших «десяток». Мы контролировали игру и не паниковали. Думаю, мы сыграли довольно хорошо.
Во втором тайме мы забили голы и сделали всё, что могли. Перед игрой мало кто думал, что мы будем вести со счётом 3:0. Затем их индивидуальный класс проявился благодаря Модричу и Бензема», — цитирует Рюдигера официальный сайт УЕФА.
Напомним, в первом матче «Реал» обыграл «Челси» на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне (Англия) со счётом 3:1. Таким образом, «Реал» вышел в полуфинал Лиги чемпионов, а «Челси» покинул турнир.
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