Парехо раскритиковал главного тренера «Баварии» после четвертьфинала Лиги чемпионов
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Полузащитник «Вильярреала» Даниэль Парехо раскритиковал главного тренера «Баварии» Юлиана Нагельсмана после четвертьфинала Лиги чемпионов.
«Когда состоялась жеребьёвка и выпал «Вильярреал», главный тренер «Баварии», которого я не знаю, думаю, проявил неуважение к нам и к футболу, потому что хотел решить исход противостояния в первом матче. Когда вы плюёте в воздух, это обычно падает на тебя», — приводит слова Парехо AS.
Напомним, «Вильярреал» на стадии четвертьфинала обыграл «Баварию». В первом матче «Вильярреал» сенсационно переиграл «Баварию» со счётом 1:0. Ответная игра завершилась со счётом 1:1. Таким образом, «Вильярреал» вышел в полуфинал Лиги чемпионов, а «Барселона» завершила участие турнире.
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