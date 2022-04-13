Драматичная развязка четвертьфинала Лиги чемпионов в видеообзоре матча «Реал» — «Челси»

«Реал» обыграл «Челси» в двухматчевом противостоянии в четвертьфинале Лиги чемпионов. Ответный матч прошел в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и завершился победой лондонского клуба со счётом 3:2.
За «Челси» отличились Мэйсон Маунт, Антонио Рюдигер и Тимо Вернер. В составе «Реала» отличились Родриго и Карим Бензема.
Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Видео можно посмотреть на YouTube-канале «Матч ТВ».
Первый матч завершился победой «Реал» со счётом 3:1. Таким образом, «Королевский клуб» вышел в полуфинал Лиги чемпионов, а лондонцы завершили участие в турнире.
В полуфинале турнира «Реал» встретится с победителем пары «Манчестер Сити» — «Атлетико», которые свой ответный четвертьфинальный матч Лиги чемпионов проведут 13 апреля.
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