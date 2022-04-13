Карим Бензема опубликовал пост после выхода «Реала» в полуфинал Лиги чемпионов

Нападающий «Реала» Карим Бензема опубликовал пост после выхода команды в полуфинал Лиги чемпионов. Напомним, на стадии четвертьфинала «Королевский клуб» обыграл «Челси».

«Новая квалификация дома. Спасибо, Мадрид. Увидимся в полуфинале», — написал Бензема в своей социальной сети.

Бензема в ответном матче с «Челси» стал автором одного забитого гола. В первом матче француз оформил хет-трик.

Напомним, в четвертьфинале Лиги чемпионов сезона «Реал» обыграл «Челси. Первый матч завершился победой «Реала» со счётом 3:1 В ответной встрече мадридцы проиграли со счётом 2:3, но по итогам двух матчей вышли в полуфинал турнира.

Ранее в полуфинал Лиги чемпионов вышел «Вильярреал», который в своём четвертьфинальном матче обыграл «Баварию».