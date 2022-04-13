Фердинанд похвалил Винисиуса в моменте с решающим голом «Реала» в ворота «Челси»

Экс-защитник сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд после победы «Реаа» над «Челси» по сумме двух матчей в 1/4 финала Лиги чемпионов оценил игру нападающего Винисиуса Жуниора, который принял участие во втором голе команды, позволивший выйти ей в полуфинал Лиги чемпионов.
«Многие игроки на месте Винисиуса Жуниора выбрали бы самый простой вариант: отправить мяч в штрафную площадь. Однако он показал хладнокровие и терпение, при том что он ещё достаточно молод. Это был единственный момент, который у него был в этом матче и он хорошо им воспользовался», — цитирует Фердинанда пресс-служба УЕФА.
По сумме двух матчей мадридская команда одержала победу со счетом 5:4 и вышла в полуфинал Лиги чемпионов. Соперником «Реала» по 1/2 финала будет победитель противостояния «Манчестер Сити» — «Атлетико» (первый матч — 1:0).
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