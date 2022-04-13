Анчелотти: Родриго способен решать исход матчей

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти похвалил автора первого гола в ворота «Челси» бразильского нападающего Родриго.

«Родриго способен решать исход матчей. Он много раз это делал, например против «ПСЖ» и в сегодняшней встрече. Он молодой игрок, важный игрок, которому требуется время, чтобы стать ещё лучше, но уже сейчас я очень им доволен», — приводит слова Анчелотти пресс-служба УЕФА.

На 15-й минуте встречи счёт открыл полузащитник «Челси» Мэйсон Маунт. На 51-й минуте защитник «Челси» Антонио Рюдигер увеличил преимущество гостей. На 75-й минуте форвард лондонцев Тимо Вернер довёл счёт до разгромного. Через пять минут нападающий «Реала» Родриго сократил отставание мадридского клуба. В дополнительное время встречи решающий гол забил форвард «Реала» Карим Бензема.

По сумме двух матчей мадридская команда одержала победу со счетом 5:4 и вышла в полуфинал Лиги чемпионов. Соперником «Реала» по 1/2 финала будет победитель противостояния «Манчестер Сити» — «Атлетико» (первый матч — 1:0).