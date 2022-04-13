Модрич: сдаваться – не вариант

Хорватский полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич подвёл итоги ответного четвертьфинального матча Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 с «Челси» (2:3). Игрок мадридцев провёл на поле весь матч и сумел отметиться голевой передачей на Винисиуса Жуниора на 80-й минуте матча. Этот гол позволил мадридскому «Реалу» перевести матч в дополнительное время.
«Сдаваться — не вариант», — написал Лука Модрич в своих соцсетях.
Напомним, в первом матче мадридский «Реал» обыграл «Челси» на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне (Англия) со счётом 3:1. Хет-трик на счету нападающего испанской команды Карима Бензема. Таким образом, «Реал» вышел в полуфинал Лиги чемпионов, а «Челси» покинул турнир.
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