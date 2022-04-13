Начо – о победе над «Челси»: это «Реал» – нас с детства учат, что никогда нельзя сдаваться
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32-летний защитник мадридского «Реала» Начо прокомментировал попадание клуба в полуфинал Лиги чемпионов.
«Просто невероятно! Один из тех самых вечеров на «Сантьяго Бернабеу». Это противостояние получилось очень сложным. Многое было похоже на битву с «ПСЖ» в прошлом раунде. Когда переживаешь такой вечер на «Бернабеу», то мурашки бегут по коже.
Нам нужно работать над многими аспектами, особенно над дебютом матчей. Но это «Реал» – нас с детства учат, что никогда нельзя сдаваться», – цитирует Начо пресс-служба УЕФА.
Напомним, в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 «Реал» принимал «Челси». Встреча прошла на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде (Испания) и завершилась победой лондонской команды со счётом 3:2.
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