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«Ливерпуль» — «Бенфика». Платная прямая трансляция
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Действующий чемпион ЛЧ не сможет защитить титул четвёртый сезон подряд

Действующий чемпион ЛЧ не сможет защитить титул четвёртый сезон подряд
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После окончания ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА между «Реалом» и «Челси» (2:3) турнир покинула лондонская команда. Подопечные Томаса Тухеля являются действующими победителями соревнований.

После серии из трёх побед подряд в Лиге чемпионов мадридского «Реала» с 2016 по 2018 год, действующий триумфатор не может защитить титул.

Сезон-2018/19: «Реал» проиграл в 1/8 финала
Сезон-2019/20: «Ливерпуль» проиграл в 1/8 финала
Сезон-2020/21: «Бавария» проиграла в 1/4 финала
Сезон-2021/22: «Челси» проиграл в 1/4 финала

Сегодня, 13 апреля, состоятся ещё два ответных матча 1/4 финала. «Ливерпуль» (Англия) примет на своём поле «Бенфику» (Португалия), а «Атлетико Мадрид» (Испания) встретится у себя дома с «Манчестер Сити» (Англия).

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