Эмери не согласился с обвинениями в затяжке времени

Главный тренер «Вильярреала» Унаи Эмери заявил, что не согласен с тем, что его команда тянула время в концовке ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Баварией».

«Это несправедливо. В первом матче мы все 90 минут были лучше. В ответной игре мы не тянули время. Левандовского вообще могли удалить. Мы играли честно. Это наш футбол, наш стиль. У каждого – своя тактика. Но важно уважение. Вам напомнить, что было в первом матче? Ну, в нем мы были лучше», – приводит слова главного тренера испанского клуба в своём «твиттере» Bayern & Germany.

Напомним, в первом матче «Вильярреал» сенсационно переиграл «Баварию» со счётом 1:0. Унаи Эмери впервые в карьере достиг полуфинала Лиги чемпионов.

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