Уткин: может, Эмери и не король плей-офф, может, королишка. Но ему хватает

Известный спортивный журналист и комментатор Василий Уткин поделился мнением о выходе «Вильярреала» в полуфинал Лиги чемпионов.



«Нагельсманн вчистую проиграл Эмери, на мой взгляд. Мне было совершенно ясно, что «Вильярреал» не даст себя разгромить. И сохранит шансы до эндшпиля. Потому что искусство игры Эмери в плей-офф (что говорить – «Вильярреал» идет второй сезон, не проигрывая в двухматчевую игру), умноженное опытом его лидеров, должны были этому посодействовать.



После того, как я назвал Эмери королем плей-офф (конечно, не претендую на первенство в этом вопросе), сразу несколько коллег говорили мне: Вася, то ж Лига Европы… Но смысл в том, что искусство игры на вылет – это значит уметь заставить свою команду сыграть свой лучший матч в нужный день. Причём, в данном случае, лучший – не значит матч-фейерверк или матч-эпос. Это значит сыграть по плану, как надо.



Поэтому Эмери и не может работать с топами, что в основе его управления дисциплина, а сам он при этом забавный провинциал в тех самых топовых глазах. Вот «Вильярреал» и сыграл по плану. Ясному Унаи примерно за неделю, непосредственно после первой игры, счёт которой уточнил задачи на вторую. Против «Баварии» в старте вышли 11 новых игроков в сравнении с испанским чемпионатом в выходные — конечно, он всё уже придумал, как это ещё-то объяснить.



Туза у него в рукаве не было. Но была именно нужная карта. А именно скоростной и сметливый Чуквуезе. Думаю, он сразу вошёл в игру снова потому, что его роль Эмери ему подробно разъяснил опять-таки заранее. У Чуквуезе были все нужные ноты, оставалось сыграть. Нагельсманн отреагировал выходом еще более скоростного и тоже свежего Дэвиса, но ничего ему не объяснил. Ему пришлось спешить. В эпизоде с голом Дэвис все сделал неправильно (на самом деле Нагельсманн неточно поставил ему задачу): выпускаешь быстрого, чтоб закрыл другого быстрого — ставь своего вплотную к чужому, почти персонально. А Дэвис в решившей матч атаке «Вилльяреала» был от Чуквуезе метрах в двадцати; это была почти нормальная позиция для правого центрального защитника, коим Дэвис формально и был, но Чук-то был совершенно свободен!

И всё кончилось. Баварцы метнулись, но там, как говорится, был уже асфальт. Команда Эмери пошла дальше. Ну, может, он и не король плей-офф. Может, королишка. Но ему хватает», — написал Уткин в своём «телеграме».