Защитник «Зенита» и сборной России Вячеслав Караваев рассказал о своём состоянии после операции и поблагодарил болельщиков за поддержку.
«Всё прошло хорошо, я в норме. Надеюсь, уже скоро смогу начать реабилитацию. Сделаю всё, чтобы вернуться сильнее – обещаю. Спасибо каждому из вас за поддержку!» — приводит слова Караваева пресс-служба сборной России.
Напомним, Караваев перенёс операция в связи с травмой бедра, полученной в матче Российской Премьер-Лиги с «Ахматом» (2:0). Ориентировочный срок восстановления футболиста составит 3-4 месяца. Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак сообщил, что Караваев выбыл надолго.
«Зенит» набрал 52 очка в 24 встречах и занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022.
Караваев: нельзя говорить, что я номер один на своей позиции:
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