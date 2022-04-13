Экс-игрок «Рубина» Милошевич: идея продолжать турниры без России выглядит неубедительной

Бывший нападающий казанского «Рубина» и сборных Югославии и Сербии Саво Милошевич высказался о санкциях, наложенных на российский спорт.
«Прежде всего, я не думаю, что ситуация с Россией будет развиваться, как у нас. Мы были вне мирового спорта три-четыре года. Югославия была маленькой страной, Сербия — ещё меньше. Россия же — намного более мощное государство, и я считаю, что эти санкции лишь временные.
Россия очень сильна экономически, во многих других сферах — и, разумеется, в спорте. И я надеюсь и верю, что скоро будут приняты положительные решения. Идея продолжать соревнования без России выглядит совершенно неубедительной», — приводит слова Милошевича «Газета.Ru».
Ранее ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборную России от участия во всех международных соревнованиях.
- 13 апреля 2022
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