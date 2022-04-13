Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ливерпуль» — «Бенфика». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-игрок «Рубина» Милошевич: идея продолжать турниры без России выглядит неубедительной

Экс-игрок «Рубина» Милошевич: идея продолжать турниры без России выглядит неубедительной
Комментарии

Бывший нападающий казанского «Рубина» и сборных Югославии и Сербии Саво Милошевич высказался о санкциях, наложенных на российский спорт.

«Прежде всего, я не думаю, что ситуация с Россией будет развиваться, как у нас. Мы были вне мирового спорта три-четыре года. Югославия была маленькой страной, Сербия — ещё меньше. Россия же — намного более мощное государство, и я считаю, что эти санкции лишь временные.

Россия очень сильна экономически, во многих других сферах — и, разумеется, в спорте. И я надеюсь и верю, что скоро будут приняты положительные решения. Идея продолжать соревнования без России выглядит совершенно неубедительной», — приводит слова Милошевича «Газета.Ru».

Ранее ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборную России от участия во всех международных соревнованиях.

Новость по теме
Новичок «Зенита» Алберто рассказал, почему не стал уезжать из России, как другие легионеры
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022