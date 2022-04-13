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Р. Билялетдинов: антирекорд Слуцкого впечатляет. Кризисом отъезда игроков это не объяснишь

Р. Билялетдинов: антирекорд Слуцкого впечатляет. Кризисом отъезда игроков это не объяснишь
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Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов поделился мнением о проблемах казанского клуба.

«Конечно, этот антирекорд впечатляет, ничего не скажешь. И это не объяснишь тем, что ряд игроков покинули команду. Рассчитывали там явно на другой результат. Да, есть в футболе элемент невезения. Но рисунок игры, психологическая, функциональная и техническая готовность — это работа тренерского штаба, и рано или поздно результат пробивается. Здесь этого пока нет. Причины надо искать, потому что уже третий сезон Слуцкого в «Рубине», а команда только однажды выстрелила, поднялась в зону еврокубков, в Лигу конференций, а там даже в группу не попала.

В тех играх, которые я видел, — там проблема с креативом в атакующих действиях. Одними прямыми забросами много не сделаешь. Одного Кучаева и Лисаковича может быть недостаточно. Мусаев пока — только эпизодами. Может и прорвать, но я исхожу из того, что сейчас есть. А как быстро это родится? Может быть, родится в этом сезоне, а может, на будущий сезон в ФНЛ. Такое вполне реально может произойти. Пример «Крыльев Советов», вернувшихся в Премьер-лигу в прошлом сезоне, весьма красноречив», — цитирует Билялетдинова «Реальное время».

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