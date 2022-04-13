В Испании тренер прервал атаку соперника и спровоцировал драку. Видео

Помощник главного тренера ФК «Кольменар-Вьехо» был удалён с поля после того, как попытался остановить опасную контратаку соперника ФК «Вильянуэва дель Портильо» на последней минуте матча. Об этом сообщает Daily Mail.

В сеть попали кадры того, как ассистент покинул техническую зону, вышел на поле и намеренно перехватил мяч, предназначенный нападающему, у которого были хорошие шансы вывести свою команду вперед. К тому времени счёт в матче был 1:1. Перехват тренера привёл к потасовке на кромке поля. После драки ассистент тренера «Кольменар-Вьехо» был удалён с поля. Счёт матча остался прежним.

ФК «Вильянуэва дель Портильо» отреагировал на инцидент после матча.

«Отличная игра, которая была запятнана действиями тренера соперника, которые мы считаем противоречащими честной игре и ценностям футбола», — значится в заявлении клуба в своих соцсетях.