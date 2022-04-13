Р. Билялетдинов – о «Рубине»: надо смотреть на игровые причины, а не на судейство

Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов поделился мнением о судействе в матчах казанского клуба.



«Да, частично судейские ошибки могут повлиять на один, на два матча, это тоже можно суммировать, чтобы понять, где есть провалы вне тренерской компетенции. Но, положа руку на сердце, надо смотреть на игровые причины. Давайте вспомним, что перед рестартом сезона были разговоры, что сейчас «Рубин» повторит весенний рывок, что была плодотворная работа на зимних сборах и команда обеспечила себе какой-то стартовый рывок. Но раз на раз не приходится. Не факт, что повторишь такую же работу через год.



Надо быть внутри команды, чтобы понимать причины такого сезона. Но кризис отъезда легионеров сюда никак не вписывается. Там что-то другое», — цитирует Билялетдинова «Реальное время».