Рюдигер: невероятная битва с «Реалом» на протяжении 120 минут. Горжусь характером «Челси»

Защитник «Челси» Антонио Рюдигер прокомментировал вылет лондонской команды из Лиги чемпионов УЕФА.



«Разочаровывающий вылет из Лиги чемпионов для нас, но такая невероятная битва на протяжении 120 минут. Так горжусь характером этой команды», — написал Рюдигер на своей странице в социальных сетях.



Напомним, в первом матче «Реал» обыграл «Челси» на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне (Англия) со счётом 3:1. Ответная игра завершилась победой лондонцев со счётом 3:2, что не позволило подопечным Томаса Тухеля пройти в следующую стадию турнира. «Реал» вышел в полуфинал Лиги чемпионов, где сыграет с победителем пары «Манчестер Сити» — «Атлетико», ответный матч которых состоится сегодня, 13 апреля. В первом матче победу одержали «горожане» (1:0).

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