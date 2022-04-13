«Спартак» обновил клубный логотип по просьбам болельщиков

Футбольный клуб «Спартак» внес изменения в дизайн обновленного логотипа, сообщает пресс-служба красно-белых

«Здесь каждый важен» — не просто красивые слова. Мы внимательно относимся к мнению болельщиков, поэтому после изучения многочисленных комментариев решили изменить логотип и замкнуть линию мяча. Четкий цельный образ, строгая логика толщин и геометрия сохранены, при этом мяч считывается сразу и не смотрится инородным, так как вписан в ромб и диагонали», — говорится в сообщении клуба.

Напомним, в воскресенье, 10 апреля, на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве в рамках 24-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 «Спартак» обыграл «Арсенал» со счётом 3:0.



Московский «Спартак» набрал 30 очков в 24 встречах и занимает 9-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является санкт-петербургский «Зенит» (52).