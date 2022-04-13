«Спартак» обновил клубный логотип по просьбам болельщиков

Футбольный клуб «Спартак» внес изменения в дизайн обновленного логотипа, сообщает пресс-служба красно-белых
«Здесь каждый важен» — не просто красивые слова. Мы внимательно относимся к мнению болельщиков, поэтому после изучения многочисленных комментариев решили изменить логотип и замкнуть линию мяча. Четкий цельный образ, строгая логика толщин и геометрия сохранены, при этом мяч считывается сразу и не смотрится инородным, так как вписан в ромб и диагонали», — говорится в сообщении клуба.
Напомним, в воскресенье, 10 апреля, на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве в рамках 24-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 «Спартак» обыграл «Арсенал» со счётом 3:0.
Московский «Спартак» набрал 30 очков в 24 встречах и занимает 9-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является санкт-петербургский «Зенит» (52).
- 13 апреля 2022
-
13:18
-
13:12
-
13:10
-
13:04
-
12:55
-
12:47
-
12:45
-
12:31
-
12:27
-
12:22
-
12:22
-
12:12
-
12:10
-
12:06
-
11:55
-
11:54
-
11:53
-
11:40
-
11:35
-
11:23
-
11:16
-
11:09
-
11:05
-
10:57
-
10:53
-
10:47
-
10:45
-
10:36
-
10:33
-
10:24
-
10:22
-
10:10
-
10:00
-
09:59
-
09:50