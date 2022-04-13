«Атлетико» — «Манчестер Сити»: во сколько матч 1/4 финала ЛЧ, где смотреть трансляцию

Сегодня, 13 апреля, состоится ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 «Атлетико Мадрид» — «Манчестер Сити». Встреча пройдёт на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде (Испания). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию ответного четвертьфинального матча «Атлетико» — «Манчестер Сити». В прямом эфире игру покажет основной телеканал холдинга «Матч».

Игру обслужит немецкая бригада арбитров, которую возглавит Даниель Зиберт. Помогать ему будут Ян Зейдель и Рафаэль Фолтин. Резервный рефери — Феликс Цвайер.

Напомним, в первом матче «Сити» обыграл «Атлетико» на «Сити оф Манчестер (Эттихад)» со счётом 1:0. Единственный гол на свой счёт записал Кевин де Брёйне.

На стадии 1/8 финала «Атлетико» по сумме двух матчей обыграл «Манчестер Юнайтед» (2:1), а «Сити» оказался сильнее «Спортинга» (5:0).