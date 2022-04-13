«Ливерпуль» — «Бенфика»: во сколько матч 1/4 финала ЛЧ, где смотреть трансляцию

Сегодня, 13 апреля, состоится ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 «Ливерпуль» — «Бенфика». Встреча пройдёт на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле (Англия). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию ответного четвертьфинального матча «Ливерпуль» — «Бенфика». В прямом эфире игру покажет «Матч Футбол 1».

Игру обслужит нидерландская бригада арбитров, которую возглавит Сердар Гезёбююк. Помогать ему будут Йост ван Зуйлен и Йохан Балдер. Резервный рефери — Тасос Сидиропулос.

Напомним, в первом матче «Ливерпуль» обыграл «Бенфику» на «Эштадиу да Луш» со счётом 3:1.

На стадии 1/8 финала «Ливерпуль» по сумме двух матчей обыграл «Интер» (2:1), а «Бенфика» оказалась сильнее «Аякса» (3:2).