«Спартак» представил специальную эмблему в честь столетия клуба

Футбольный клуб «Спартак» продемонстрировал специальную эмблему, разработанную в честь столетия клуба, сообщает пресс-служба красно-белых.

«Представляем специальную эмблему в честь столетия клуба. Этот ретро-дизайн отсылает к историческому ромбу с диагональю слева направо, который был у «Спартака» конца 30-х и начала 40-х годов. Именно такую диагональ придумал автор логотипа Николай Петрович Старостин.



Так как эмблема появилась в 1935 году, то в качестве мяча мы используем не классическую модель Telstar 70-х годов, а аутентичный и характерный для 30-х годов мяч Tiento — такой, например, есть в эмблеме «Барселоны». Исторические ретро-мячи часто используются в Английской Премьер-Лиге или испанской Примере, и мы рады представить первый ретро-мяч на эмблеме клуба РПЛ», — говорится в сообщении клуба.