Мэйсон Маунт: «Челси» проявил стойкость и продемонстрировал свою силу в матче с «Реалом»
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Полузащитник «Челси» и сборной Англии Мэйсон Маунт прокомментировал вылет английской команды из Лиги чемпионов УЕФА.
«Мы проявили стойкость и продемонстрировали свою силу. Мы просто потерпели неудачу, но мы остаёмся «Челси» до самого конца», — написал Маунт на своей странице в социальных сетях.
Напомним, в первом матче «Реал» обыграл «Челси» на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне (Англия) со счётом 3:1. Ответная игра завершилась победой лондонцев со счётом 3:2, что не позволило подопечным Томаса Тухеля пройти в следующую стадию турнира. «Реал» вышел в полуфинал Лиги чемпионов, где сыграет с победителем пары «Манчестер Сити» — «Атлетико», ответный матч которых состоится сегодня, 13 апреля. В первом матче победу одержали «горожане» (1:0).
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