Куртуа — о выходе «Реала» в полуфинал Лиги чемпионов: дело не в везении

Голкипер «Реала» Тибо Куртуа прокомментировал выход испанского клуба в 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА.



«Дело не в везении. Мы обыграли «Челси» на выезде со счётом 3:1. В ответной игре «Челси» был лучшей командой на поле, они создали больше опасных моментов, но мы продолжали верить в успех, и, в конце концов, достигли его», — приводит слова Куртуа Mundo Deportivo.



Напомним, в первом матче «Реал» обыграл «Челси» на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне (Англия) со счётом 3:1. Ответная игра завершилась победой лондонцев со счётом 3:2, что позволило «Реалу» пройти в полуфинал Лиги чемпионов. На этой стадии турнира «сливочные» сыграют с победителем пары «Манчестер Сити» — «Атлетико», ответный матч которых состоится сегодня, 13 апреля. В первом матче победу одержали «горожане» (1:0).