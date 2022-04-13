Тимо Вернер: «Челси» не хватило 10 минут, чтобы совершить чудо в противостоянии с «Реалом»
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Нападающий «Челси» Тимо Вернер прокомментировал вылет английской команды из Лиги чемпионов УЕФА.
«Совершить камбэк после поражения со счётом 1:3 в домашнем матче — это прекрасно. У нас было всё, что нужно. При счёте 3:0 у нас был шанс пройти дальше. Но постоянно сдерживать «Реал» мы не могли. Мы испробовали всё в основное и дополнительное время игры, но домашняя встреча имела ключевое значение. Мы разочарованы.
«Челси» был лучше в ответном матче, но мы допустили несколько ошибок в обеих встречах. Это поставило нас в сложную ситуацию. Мы знали, что должны сделать шаг вперёд и выложиться на 100%. Это была блестящая игра, но нам не хватило 10 минут, чтобы совершить чудо. Это очень удручает», — приводит слова Вернера пресс-служба «Челси».
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