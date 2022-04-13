«Спартак» объявил программу мероприятий к 100-летию клуба

«Спартак» сообщил о планируемых мероприятиях, приуроченных к 100-летию клуба.



«Вот что мы сделали или планируем сделать в ближайшее время:



— Доработали обновлённый логотип с учётом комментариев болельщиков, которые обратили внимание на противоречивость дизайнерского решения;

— Открываем новый клубный магазин в самом центре Москвы (в мае он уже будет работать);

— Подготовили к запуску новую удобную и современную экосистему (основной сайт, билетный портал, сайт магазина и приложение). Ориентировочно запуск запланирован на начало июня;

— В скором времени вместе с «Кинопоиском» запускаем сериал о «Спартаке» 90-х;

— Продолжаем ряд других онлайн- и офлайн-проектов в рамках столетия и в партнёрстве с различными СМИ и компаниями;

— На матч с «Крыльями Советов», который пройдёт 1 мая, мы приготовили сюрприз для болельщиков.



Мы искренне надеемся, что сможем воплотить в жизнь многое из того, что было запланировано изначально, но — в будущем. Просим болельщиков, которые, как и мы, хотели торжественно отметить столетие, с пониманием отнестись к сложившейся ситуации. Всё проходит, а любовь к красно-белым цветам остаётся. Вместе мы — сила!», — сообщает пресс-служба клуба.

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