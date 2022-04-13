Газзаев: о какой стабильности в «Спартаке» речь, если за 20 лет сменили около 18 тренеров

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев поделился мнением о смене тренеров в московском «Спартаке».

«Что касается Эмери и Тедеско в «Спартаке», то за последние лет 20 в команде сменилось около 18 тренеров. О какой стабильности может идти речь? Хотят удивить всю Европу: приглашают тренера, который никогда самостоятельно не работал, в такой клуб, как «Спартак», имеющий амбиции и традиции. Проводить эксперименты нет никакого смысла. «Спартак», ЦСКА и «Зенит» являются лицом отечественного футбола», — сказал Газзаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

«Спартак» в 24 матчах набрал 30 очков и занимает 9-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022.