«Это говорит об уровне мастерства тренера». Газзаев — о работе Эмери в «Вильярреале»

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев поделился мнением о работе Унаи Эмери в «Вильярреале».



«Эмери и в «Спартаке» работал довольно удачно. Также он три раза выигрывал Лигу Европу с «Севильей», сейчас — в полуфинале Лиги чемпионов. Это говорит об уровне мастерства тренера. Эмери работал в «Севилье», «ПСЖ» после «Спартака», когда кто-то в нём сомневался.



Что касается «Лейпцига», который возглавляет Тедеско, то и раньше команда регулярно входила в число клубов, которые играют на международной арене. Нагельсман фактически создал очень хорошую команду, его пригласили в «Баварию». Тедеско досталась квалифицированная команда», — сказал Газзаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.