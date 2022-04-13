«Это говорит об уровне мастерства тренера». Газзаев — о работе Эмери в «Вильярреале»
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Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев поделился мнением о работе Унаи Эмери в «Вильярреале».
«Эмери и в «Спартаке» работал довольно удачно. Также он три раза выигрывал Лигу Европу с «Севильей», сейчас — в полуфинале Лиги чемпионов. Это говорит об уровне мастерства тренера. Эмери работал в «Севилье», «ПСЖ» после «Спартака», когда кто-то в нём сомневался.
Что касается «Лейпцига», который возглавляет Тедеско, то и раньше команда регулярно входила в число клубов, которые играют на международной арене. Нагельсман фактически создал очень хорошую команду, его пригласили в «Баварию». Тедеско досталась квалифицированная команда», — сказал Газзаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
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