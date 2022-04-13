Леоненко: любой нормальный человек понимает, что российские спортсмены ничего не решают

Бывший футболист киевского «Динамо» и сборной Украины Виктор Леоненко высказался об отстранении российских спортсменов от международных соревнований.

«Почему сказал, что российские спортсмены ни в чём не виноваты и их не нужно дисквалифицировать? Я могу и сейчас это сказать. Любой нормальный человек понимает, что они ничего не решают», — приводит слова Леоненко FanDay.

Напомним, ранее Леоненко заявил, что не осуждает молчание российских спортсменов по поводу ситуации на Украине. Экс-футболист киевского «Динамо» подчеркнул, что спортсмены – мирные и ни в чём не виновные люди, которые не хотят понести серьёзную ответственность за какие-то высказывания в СМИ, поэтому и не комментируют ситуацию в мире.