Роберто Карлос: топ-клубы должны сделать ставку на Пауло Дибалу
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Бывший защитник «Реала» Роберто Карлос поделился мнением о нападающем «Ювентуса» Пауло Дибале.
«Дибала — игрок мирового класса. Топ-клубы должны сделать ставку на него. Но никто не знает, что творится в головах у этих людей. Дибала — отличный нападающий. Ка говорят в Португалии, дверь для него всегда должна быть открыта», — приводит слова Карлоса Football Italia со ссылкой на DAZN.
Напомним, ранее «Ювентус» подтвердил, что Дибала покинет туринскую команду летом по истечении срока действия контракта.
Дибала выступает в составе «Ювентуса» с 2015 года. В нынешнем сезоне 28-летний аргентинский нападающий принял участие в 23 матчах чемпионата Италии, забил восемь голов и отдал пять результативных передач.
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