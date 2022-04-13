Роберто Карлос: топ-клубы должны сделать ставку на Пауло Дибалу

Бывший защитник «Реала» Роберто Карлос поделился мнением о нападающем «Ювентуса» Пауло Дибале.



«Дибала — игрок мирового класса. Топ-клубы должны сделать ставку на него. Но никто не знает, что творится в головах у этих людей. Дибала — отличный нападающий. Ка говорят в Португалии, дверь для него всегда должна быть открыта», — приводит слова Карлоса Football Italia со ссылкой на DAZN.



Напомним, ранее «Ювентус» подтвердил, что Дибала покинет туринскую команду летом по истечении срока действия контракта.



Дибала выступает в составе «Ювентуса» с 2015 года. В нынешнем сезоне 28-летний аргентинский нападающий принял участие в 23 матчах чемпионата Италии, забил восемь голов и отдал пять результативных передач.

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