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«Это можно пересматривать весь день». Макманаман — о пасе Луки Модрича в матче с «Челси»

«Это можно пересматривать весь день». Макманаман — о пасе Луки Модрича в матче с «Челси»
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Бывший полузащитник «Ливерпуля» Стив Макманаман высказался о голевой передаче хорватского полузащитника мадридского «Реала» Луки Модрича в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Челси» (2:3).

«Этот пас Модрича можно пересматривать весь день. Просто посмотрите на это. Я говорю – посмотрите. Забудьте об ударе! Здесь дело только в передаче», – цитирует Макманамана Daily Mail со ссылкой на эфир BT Sport.

Игрок мадридцев провёл на поле весь матч и сумел отметиться голевой передачей на Родриго на 80-й минуте матча. Этот гол позволил мадридскому «Реалу» перевести матч в дополнительное время. На 96-й минуте Карим Бензема забил решающий гол. По сумме двух встреч команда из Мадрида сумела пройти в полуфинал соревнований.

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