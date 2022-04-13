Акционер «Спартака» Вагит Алекперов включён в санкционный список Великобритании

Президент нефтяной компании «Лукойл» и акционер московского «Спартака» Вагит Алекперов попал в санкционный список Великобритании, сообщается на официальном сайте британского МИДа.
Также в обновлённый список вошёл банк «Открытие». Ранее Великобритания и США ввели санкции в отношении банка ВТБ, который являлся акционером московского «Динамо». Ранее в санкционный список Великобритании также попали президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков, член попечительского совета организации Леонид Михельсон и защитник московского «Локомотива» Борис Ротенберг, который является сыном президента «Сочи» Бориса Ротенберга.
Московский «Спартак» в 24 матчах набрал 30 очков и занимает 9-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (52).
- 13 апреля 2022
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