CAS удовлетворил апелляцию «Атлетико» на решение УЕФА
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Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляцию «Атлетико» на решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) о закрытии сектора домашнего стадиона испанской команды на один матч еврокубка, сообщает пресс-служба мадридцев.
Напомним, ранее УЕФА принял решение наказать «Атлетико» за дискриминационное поведение болельщиков команды во время первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (0:1). Клуб решил обжаловать данное решение. Таким образом, все болельщики, имеющие абонемент или билет, смогут посетить предстоящую игру.
Ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Атлетико» — «Манчестер Сити» состоится сегодня, 13 апреля, на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде (Испания). Начало встречи — в 22:00 мск.
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