Широков: зачем русским игрокам в Европу? Чтобы сидеть? Мы их воспитывали, пусть радуют нас

Бывший футболист сборной России Роман Широков поделился мнением о том, нужно ли российским футболистам уезжать за границу.



«Для чего вы их куда-то посылаете? Чтобы они посидели? Последние люди, уехавшие в Европу, играли в основном составе сборной — они даже не пробились. Вы хотите, чтобы средний игрок уехал и просто так посидел? Пусть здесь приносят пользу: мы их воспитывали, поэтому пусть нас радуют», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.



Напомним, ранее ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборную России от участия во всех международных соревнованиях. Таким образом, национальная команда не сыграла в стыковых матчах отбора на чемпионат мира — 2022 и, соответственно, потеряла возможность поехать на мировое первенство в Катаре. А московский «Спартак» покинул Лигу Европы, так и не сыграв свои матчи на стадии 1/8 финала.